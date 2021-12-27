وزير البريد يكشف عدد مشتركي الانترنت الثابت والنقال في الجزائر

كشف وزير البريد كريم بيبي تريكي، أن عدد مشتركي الانترنت الثابت تجاوز 4 ملايين، وعدد مشتركي الانترنت النقال سيصل إلى 39 مليون مشترك نهاية العام الجاري.

وأوضح الوزير ، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على برنامج فوروم الإذاعة أن مشتركي الانترنت الثابت بلغ 4 ملايين و100 ألف مشترك، مشيرا إلى أن نسبة التغطية بالانترنت الثابت متقاربة في الجزائر مع باقي الدول العربية، وفي شمال افريقيا تحتل الجزائر المرتبة الثانية بعد تونس.

وأشار الوزير إلى أن عدد مشتركي الانترنت النقال 39 ميلون مشترك وهو ما يمثل 90 بالمائة من تعداد السكان.

كما كشف الوزير أنه تم رفع سرعة تدفق الانترنت الثابت 5 مرات في عام 2021.