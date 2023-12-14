وزير التجارة: إحصاء أكثر من 186 ألف مؤسسة إنتاجية مقيدة في السجل التجاري

كشف وزير التجارة الطيب زيتوني، يوم الخميس، إحصاء أكثر من 186 ألف مؤسسة إنتاجية مقيدة في السجل التجاري تنشط في مجالات مختلفة على المستوى الوطني.

جاء ذلك على هامش مراسم تدشين فعاليات الطبعة الـ31 لمعرض الإنتاج الجزائري، حيث أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تدشين المعرض.

وأوضح زيتوني في عرض قدمه أمام الرئيس تبون أن “17 بالمئة من المؤسسات الإنتاجية التي تمّ إحصاؤها تنشط بالجزائر العاصمة، وتتمركز أغلبها في الولايات الشمالية”.

كما تمّ “تسجيل إلى غاية نوفمبر الماضي، 364 نشاط إنتاجي اقتصادي مسجل ومقيد في السجل التجاري الوطني”، يضيف وزير التجارة.

وذكر زيتوني أنه تم إحصاء 7 قطاعات نشاط ذات قدرات إنتاجية وتصديرية، تتوزع على 42 ألف شركة، أما بالنسبة للنشاطات الإنتاجية عموما، فتم تسجيل 37 نشاط.

وبخصوص قطاعات النشاط التي تحتاج إلى استثمارات ومرافقة، بعد أن “برزت بفضل تقليص الواردات”. أشار زيتوني إلى أنه “تمّ إحصاء 79 ألف مؤسسة ناشطة صغيرة ومتوسطة يجب مرافقتها وإعادة فتح المجال لتمويلها ودعمها”.