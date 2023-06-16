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الجزائر

وزير التجارة: الجزائر ستكون بوابة روسيا نحو العالم العربي وإفريقيا وأوروبا

الشروق أونلاين
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وزير التجارة: الجزائر ستكون بوابة روسيا نحو العالم العربي وإفريقيا وأوروبا
ح.م

أكد وزير التجارة الطيب زيتوني، الجمعة، أن الجزائر ستكون بوابة روسيا للعالم العربي وأفريقيا وأوروبا أيضا، وهذا بعد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية.

وخلال مشاركته، الجمعة، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي قال زيتوني إن الفرص والعوامل الرئيسية لرفع التبادل التجاري مع روسيا هي أولوية، كون الأرقام الحالية خجولة.

فالجزائر وحسب وزير التجارة تصدر بضائع بقيمة 18 مليار دولار، بينما تستورد من روسيا ما قيمته مليار و200 مليون دولار”.

وأوضح الوزير أن مساحة الجزائر الواسعة والحدود التي تجمعها مع عدة دول تجعلها بوابة روسيا نحو القارة الأوروبية والافريقية وكذا العالم العربي.

وأشار زيتوني إلى أنه بعد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين سيتم فتتح مراكز للتجارة الحرة بين وسيتي فورد أفريقيا على أساس رابح رابح”.

ووقّع الرئيس  تبون رفقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، “إعلان الشراكة العميقة” بين البلدين.

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