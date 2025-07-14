وزير التجارة الداخلية يشدّد على وضع حدّ لأي ارتفاع غير مبرّر في أسعار المياه المعدنية

ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني يوم الإثنين، الاجتماع الدوري التقييمي مع المدراء الجهويين للقطاع. بحضور الإطارات المركزية للوزارة.

وخصّص هذا الاجتماع، حسب ما ذكره بيان للوزارة، لـ”تقييم أداء القطاع خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية”. حيث قدّم المدراء الجهويون “عروضًا شاملة تناولت:

نتائج العمل الرقابي،

وضعية التموين،

والنشاط التجاري على المستوى الوطني”.

وبعد الاستماع إلى العروض المقدمة، شدّد الوزير زيتوني على “ضرورة وضع حدّ لأي ارتفاع غير مبرّر في أسعار مختلف المنتجات، التي تشهد طلبًا متزايدًا خلال موسم الصيف. خاصة المياه المعدنية ومياه المنبع”.

وفي ذات السياق ذكّر زيتوني بـ”ضرورة تشديد الرقابة على الأسعار الموصى بها لعدد من المواد على غرار كوب القهوة، اللحوم الحمراء المحلية والمستوردة، وفاكهتي التفاح و الموز”.

حيث أكد الوزير “أهمية المتابعة اليومية لمدى احترام هذه الأسعار عبر الأسواق والمقاهي ونقاط البيع. واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ أي تجاوزات تمسّ باستقرار السوق، أو تثقل كاهل المواطن”.

تكثيف الرقابة للحدّ من مخاطر التسمّمات الغذائية

وبخصوص ظاهرة التسممات الغذائية، أوصى الوزير بـ”تكثيف العمل الرقابي على تجمّعات المصطافين، وأماكن التخييم، التي تشهد توافد الأطفال من كل الولايات. مع التركيز على منابع التسمّمات داخل النسيج التجاري”.

ويهدف ذلك إلى “الحدّ من المخاطر الصحية التي قد تهدد المستهلكين”، يوضح الوزير. مشددًا على “التحلي بالصرامة في تطبيق الإجراءات الردعية ضد المخالفين. والتدخّل الفوري عند تسجيل أي تجاوزات تمسّ بالصحة العامة”.

وتحضيرًا للدخول الاجتماعي القادم، دعا الوزير إلى ضمان نجاح المعارض الخاصة بالمستلزمات المدرسية، بمناسبة الدخول المدرسي المقبل. من خلال إشراك المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في إنتاج واستيراد هذه المواد.

وذلك من أجل “عرضها بأسعار مخفضة وتنافسية، بما يخفف الأعباء على العائلات، ويضمن وفرة المنتجات بجودة مقبولة وفي الوقت المناسب. مع إعطاء الأولوية لترويج المنتوج الوطني وتشجيعه”، يضيف البيان.