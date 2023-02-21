وزير التجارة: بالتسويق ستصل “صناعة الحذاء” الجزائرية إلى العالمية

دعا وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق يوم الإثنين، إلى مضاعفة جهود منتجي الأحذية والمصنوعات الجلدية، لرفع نسبة تغطيتهم للطلب المحلي على هذه المنتوجات في الجزائر.

كان ذلك خلال إشرافه على انطلاق تظاهرة الأبواب المفتوحة حول تسويق وتصدير الأحذية والمنتوجات الجلدية بالعاصمة، بين 20 و23 فيفري.

وقال رزيق في كلمة بالمناسبة:”تمنياتي وحريص بأن تكلّل (التظاهرة) بالنجاح. وتكون دافعا قويا لمواصلة وزيادة نشاطكم، من أجل رفع نسبة تغطية السوق الوطنية من هذه المنتوجات”.

وأضاف الوزير يقول:”وأيضا في مجال التصدير إلى الخارج. مما سيساهم لا محال في التنويع الاقتصادي، وزيادة مصادر الدخل الوطني من العمل الصعبة”.

وبلغة الأرقام، تحدث رزيق عن تسجيل نحو 2.400 ناشطا مقيّدا في السجلّ التجاري، في ميدان الإنتاج الصناعي والحرفي للأحذية. بين 712 شخص معنوي (شركة)، و1.292 شخص طبيعي.

رزيق: لدينا عواصم كثيرة لصناعة الحذاء في الجزائر

وتابع رزيق يقول:”كنّا نعتقد أن المدية وتلمسان، هي عاصمتي صناعة الحذاء في الجزائر. اليوم اتّضح لنا أن هناك عواصم أخرى، مثل وهران، والعاصمة، وقسنطينة، والبليدة، وبومرداس، وتيزي وزو”.

وحسب الوزير، فإن تعداد ممارسي هذا النشاط خارج نطاق السجّل التجاري، قد يصل إلى غاية 8.000 ناشطا. وهو ما يكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتوجات، قبل التوجّه إلى التصدير نحو أسواق دولية.

وعن نوعية المنتجات الجلدية الجزائرية، قال رزيق:”بصراحة، ما رأيناه في هذا المعرض من بعض المنتجين، يضاهي ما هو موجود في العالم”.

وأردف وزير التجارة:”مشكلتنا هي أننا لم نسوّق لهذه المنتجات. ينقصنا شيئ من التسويق، من أجل أن يصل الحذاء الجزائري بكلّ أنواعه إلى العالمية”.

“وحتى من الناحية التاريخية، تعدّ صناعة الحذاء جزء هامّا من موروثنا الثقافي. وهي حرفة ضاربة في القِدم من العديد من مناطق الوطن”، يشير رزيق.