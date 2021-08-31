وزير التجارة: تندوف ستكون نقطة قوتنا وبوابتنا لاكتساح السوق الإفريقية

خلال إشرافه على افتتاح الطبعة العاشرة لمعرض "موقار" الدولي

قال وزير وزير التجارة كمال رزيق، الثلاثاء، إن ولاية تندوف ستكون بوابة إفريقيا ونقطة قوة الجزائر في الجهة الغربية والتي سيتم من خلالها اكتساح السوق الإفريقية.

وصرح الوزير خلال اشرافه على افتتاح الطبعة العاشرة لمعرض “الموقار” الدولي بتندوف أنه يأمل من خلال هذا المعرض أن تكون تندوف بوابة دخول السوق الإفريقية الغربية.

وأشار رزيق إلى أن الإنزال الوزاري والذي تمثل في حضور 8 وزراء دليل على الأهمية التي توليها الحكومة لهذا المعرض وبأن اكتساح افريقيا من الجهة الغربية سيكون من عبر تندوف.

من جهة أخرى، شهد حفل افتتاح المعرض الدولي إبرام إتفاقيتين الأولى بين الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية “نفطال” والمجمع العمومي لنقل البضائع والإمدادات ”لوجيترانس” تخص نقل البضائع لفائدة شركة نفطال نحو موريتانيا والنيجر ومالي وبعض دول غرب إفريقيا .

وأمضيت الإتفاقية الثانية بين شركة نفطال وشركة الأشغال العمومية، والتي تتضمن إنجاز أشغال محطات وقود كبرى بين مدينتي تندوف (الجزائر) والزويرات (موريتانيا)، لضمان مرافقة الناقلين من خلال توفير المواد البترولية.

ويشارك في المعرض الدولي “الموقار” في طبعته العاشرة الذي يحمل شعار “الجزائر بوابة التجارة الإفريقية” من 31 أوت إلى 2 سبتمبر، أكثر من 100 متعامل إقتصادي من الجزائر ومن دول إفريقية على غرار موريتانيا والنيجر ومالي، بالإضافة إلى تجار من الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية.

ويضم الوفد الوزاري إلى جانب وزير التجارة وترقية الصادرات كلا من وزراء الصناعة الصيدلانية والسياحة والصناعة التقليدية والصناعة والشؤون الدينية والأوقاف والصيد البحري والمنتجات الصيدية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، على التوالي عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد وياسين حمادي وأحمد زغدار ويوسف بلمهدي وهشام سفيان صلواتشي ونسيم ضيافات وياسين المهدي وليد.