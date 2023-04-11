وزير التجارة: رفع حصص استيراد مادة الموز وفق دفتر شروط جديد
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، عن رفع استيراد مادة الموز التي تشهد نقصاُ في الأسواق الجزائرية، وذلك وفق دفتر شروط جديد.
وصرح الوزير: “النقص في السلع يؤدي إلى التهاب الأسعار، وهذا مع حدث مع مادة الموز التي تشهد نقصا في الأسواق الجزائرية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها”.
وأضاف زيتوني: “الحل هو رفع الاستيراد من هذه المادة، وهذا بقرار من السلطات العليا للبلاد بدفتر شروط جديد لكل المستوردين”.
وتابع وزير التجارة حديثه: “دفتر الشروط سيتضمن احترام السعر المرجعي في العالم وغير مقبول ان الدول التي لا تنتج هذه المادة تبيعها بأقل سعر من الجزائر”.
وختم وزير التجارة الطيب زيتوني قائلا: “سنحول المستوردين من مادة الموز إلى مستثمرين مستقبلا وفق شروط معينة”.