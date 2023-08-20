وزير التجارة: سنتتبع توزيع السكر من المصنع إلى المستهلك

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، الأحد، أنه سيكون هناك تتبع لتوزيع مادة السكر من المصنع إلى غاية وصولها إلى المستهلك.

وصرّح وزير التجارة خلال زيارة التفقد الذي قام بها إلى وحدة إنتاج السكر “لابال” ببومرداس قائلًا: “سكون هناك تتبع لمادة السكر من خروجها من المصنع إلى غاية وصولها إلى المستهلك”.

وأضاف زيتوني: طلبنا من المصنعين الزيادة في صناعة السكر لأن هناك اختلال ما في السكر الموجه للاستهلاك العائلي المدعم والسكر الموجه للاستهلاك الصناعي غير مدعم”.

وتابع المسؤول ذاته: “إفتتاح وحدة انتاج السكر في مجمع “لابال” ستمكننا من زيادة إنتاج مادة السكر المستهلك على المستوى العائلي لأعلى درجة لأنها أولوية”.

وأكد الوزير زيتوني في تصريحه أنّ البقول الجافة موجودة بقوة في السوق “ولدينا مخزونات تقدر بـ 55 ألف طن من البقوليات ستضخ في الأسواق بداية من سبتمبر”.

وأشار وزير التجارة زيتوني إلى قطاعه يعمل على توفير كافة المنتوجات للمستهلك بأحسن سعر وجودة.