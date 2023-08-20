-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزير التجارة: سنتتبع توزيع السكر من المصنع إلى المستهلك

الشروق أونلاين
  • 159
  • 0
وزير التجارة: سنتتبع توزيع السكر من المصنع إلى المستهلك
وزير التجارة الطيب زيتوني

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، الأحد، أنه سيكون هناك تتبع لتوزيع مادة السكر من المصنع إلى غاية وصولها إلى المستهلك.

وصرّح وزير التجارة خلال زيارة التفقد الذي قام بها إلى وحدة إنتاج السكر “لابال” ببومرداس قائلًا: “سكون هناك تتبع لمادة السكر من خروجها من المصنع إلى غاية وصولها إلى المستهلك”.

وأضاف زيتوني: طلبنا من المصنعين الزيادة في صناعة السكر لأن هناك اختلال ما في السكر الموجه للاستهلاك العائلي المدعم والسكر الموجه للاستهلاك الصناعي غير مدعم”.

وتابع المسؤول ذاته: “إفتتاح وحدة انتاج السكر في مجمع “لابال” ستمكننا من زيادة إنتاج مادة السكر المستهلك على المستوى العائلي لأعلى درجة لأنها أولوية”.

وأكد الوزير زيتوني في تصريحه أنّ البقول الجافة موجودة بقوة في السوق “ولدينا مخزونات تقدر بـ 55 ألف طن من البقوليات ستضخ في الأسواق بداية من سبتمبر”.

وأشار وزير التجارة زيتوني إلى قطاعه يعمل على توفير كافة المنتوجات للمستهلك بأحسن سعر وجودة.

مقالات ذات صلة
فضيحة باخرة “امدغاسن” المهربة للخارج أمام القضاء مجددا !

فضيحة باخرة “امدغاسن” المهربة للخارج أمام القضاء مجددا !

الجزائر تدعو جميع الأطراف لإعطاء الأولوية القصوى للحلّ السياسي في النيجر

الجزائر تدعو جميع الأطراف لإعطاء الأولوية القصوى للحلّ السياسي في النيجر

إقبال كبير لأفراد الجالية الوطنية على أرض الوطن

إقبال كبير لأفراد الجالية الوطنية على أرض الوطن

نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة عبر 10 ولايات

نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة عبر 10 ولايات

أطفال مناطق الظل يكتشفون مياه البحر لأوّل مرّة

أطفال مناطق الظل يكتشفون مياه البحر لأوّل مرّة

135 إجراء لإنجاح الدخول المدرسي

135 إجراء لإنجاح الدخول المدرسي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد