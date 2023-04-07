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اقتصاد

وزير التجارة: سنوفر كافة التسهيلات للمصدرين

الشروق أونلاين
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وزير التجارة: سنوفر كافة التسهيلات للمصدرين
ح.م
جانب من اللقاء

أكد وزير التجارة، الطيب زيتوني، الخميس، أن مصالح دائرته الوزارية ستوفر كافة التسهيلات لفائدة المصدرين.

وجاءت تأكيدات زيتوني خلال جلسة عمل عقدها، الخميس، مع عدد من المصدرين من مختلف الشعب.

وخصصت الجلسة حسب بيان للوزارة، لوضع برنامج عمل وخارطة طريق محددة الأهداف، لترقية الصادرات الجزائرية.

وخلال هذا الاجتماع، أكد الوزير، أن مصالح وزارته “ستوفر كافة التسهيلات لفائدة المصدرين، تماشيا والتوجهات العليا للدولة لترقية فرص التصدير خارج قطاع المحروقات”.

كما أبرز أن “اشراك المهنيين والمصدرين يدخل ضمن المقاربة الاقتصادية الجديدة للوزارة”.

واستمع  الوزير لانشغالات المصدرين والعراقيل التي تواجههم, حيث “تم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات بمقر وزارة التجارة، بحضور القطاعات الوزارية المعنية بملف التصدير يضيف البيان.

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