وزير التجارة: عرض مشروع قانون إنشاء المناطق التجارية الحرة على الحكومة..قريبا

القرار يستعزز ولوج المتعاملين الجزائريين إلى السوق الإفريقية

كشف وزير التجارة كمال رزيق، الخميس، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة عرض مشروع القانون المتعلق بإنشاء المناطق التجارية الحرة على الحكومة.

وقال رزيق، في تصريح للصحافة على هامش يوم إعلامي حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أن المناطق التجارية الحرة التي سيتم إنشاؤها مستقبلا على مستوى مختلف الولايات الحدودية على غرار تندوف، الوادي، تمنراست، برج باجي مختار، أدرار وجانت ستعزز وتدعم ولوج المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى السوق الإفريقية.

وذكر الوزير بأن قيمة المبادلات التجارية الجزائرية مع الدول الإفريقية لا تزال ضعيفة بمعدل لا يتجاوز 3 بالمائة من إجمالي المبادلات سنة 2020 (بقيمة 042.3مليار دولار)، مشيرا أن معظم هذه المبادلات تتم مع دول شمال إفريقيا وهي المغرب، تونس ومصر (المشمولة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى).

وأبرز في ذات السياق، أن تجسيد هذه المناطق التجارية الحرة سيمكن الجزائر من تكثيف صادراتها خارج المحروقات نحو إفريقيا الوسطى والشرقية والغربية وذلك تحقيقا للأهداف المرجوة من إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وتطرق في هذا السياق إلى أهمية الطريق العابر للصحراء، الذي يربط بين الجزائر ولاغوس، وإلى ميناء شرشال، مؤكدا أنها وسائل لوجستية مهمة ستسهل حركة النقل بين الجزائر والدول الإفريقية وتسمح برفع قيمة الصادرات خارج المحروقات نحو إفريقيا.

وأكد أن دخول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ مع استعمال مثل هذه الوسائل (مناطق التجارية الحرة والطريق العابر للصحراء وميناء شرشال..) سيمكن الجزائر من رفع المبادلات التجارية البينية مع افريقيا إلى ما يقارب 52 بالمائة مقابل 16 بالمائة حاليا.

وحسب الأمين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء، محمد عيادي، فقد بلغت نسبة تقدم الاشغال المتعلقة بهذا الطريق 80 بالمائة مضيفا أن 10 بالمائة من الأشغال الباقية هي حاليا طور انجاز مضيفا في انتظار انطلاق أشغال الـ 10 بالمائة المتبقية “قريبا”.