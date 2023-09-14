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وزير التجارة في زيارة عمل إلى تونس ابتداءً من الجمعة

الشروق أونلاين
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وزير التجارة في زيارة عمل إلى تونس ابتداءً من الجمعة
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وزير التجارة الطيب زيتوني

يشرع وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، في زيارة عمل إلى تونس، ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة، حسبما أفاد به بيان وزارة التجارة. 

وسيترأس الوزير زيتوني مناصفة مع نظيرته التونسية، “اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية التونسية لمتابعة المبادلات التجارية”.

وستنصب أشغال هذه الدورة حسب المصدر ذاته “لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى التجاري والاقتصادي”.

و”تسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات بين مؤسسات وهيئات البلدين في مجال تطوير المبادلات التجارية. وتعزيز التشاور والتنسيق من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي الثنائي”.

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