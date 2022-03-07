وزير التجارة: نريد 7 ملايير دولار صادرات خارج المحروقات

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات “كمال رزيق”، أن الدولة الجزائرية، تسعى لبرنامج طموح للتصدير خلال السنة الجارية، خاصة بعد أن حققت 5.6 مليار دولار، خارج قطاع المحروقات خلال سنة 2021، مشيرا أن السنة الجارية تعتبر سنة استثمار وسنة تصدير، نظرا لما تم رصده من طرف السلطات العليا للبلاد، وهذا لتحقيق مبلغ 7 ملايير دولار خارج المحروقات خلال هذه السنة.

وأضاف رزيق، على هامش تدشينه الاثنين معرض التصدير بسطيف، أن زيارته جاءت لتشجيع كل المبادرات الوطنية الصناعية لكل المؤسسات لخلق الثروة وإعطاء ديناميكية جديدة حقيقية لتذهب إلى التسويق إلى الخارج، خاصة أن المنطقة التجارية الأفريقية الحرة بالجزائر سيتم وضعها حيز الخدمة خلال جويلية القادم، مشيرا أن الدولة الجزائرية وبأمر من الرئيس عبد المجيد تبون تسعى لفتح خط الجزائر داكار وغيره من الخطوط البحرية كالجزائر دبي، وهذا لتمكين المصدر من توصيل منتوجاته في أقل وقت وحمايتها من التلف بسبب بعد الطريق والظروف المناخية.