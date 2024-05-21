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اقتصاد
إلى جانب ضبط أسعار الأدوات المدرسية والمكيّفات الهوائية

وزير التجارة يبحث ارتفاع أسعار البنّ في السوق الدولية مع مجلس التجديد الاقتصادي

الشروق أونلاين
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وزير التجارة يبحث ارتفاع أسعار البنّ في السوق الدولية مع مجلس التجديد الاقتصادي
ح.م
جانب من الاجتماعات

ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني يوم الثلاثاء، 3 اجتماعات مع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى وأعضاء المجلس.

وتناولت هذه اللقاءات، التي وصفها بيان للوزارة بـ”المهمة”، مواضيع متعدّدة في مجال تنظيم وضبط السوق الوطنية لبعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع. على غرار البنّ، المستلزمات المدرسية، والمنتجات الكهرومنزلية.

حيث تباحث الوزير مع محوّلي ومستوردي القهوة، التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار مادة البنّ في السوق الدولية، وانعكاساته على السوق الوطنية. كما ناقش مع الفاعلين في الميدان “السبل الممكنة للتخفيف من حدّة هذه الانعكاسات”.

وخصص الاجتماع الثاني، للتحضير للدخول المدرسي المقبل. حيث التقى زيتوني مع منتجي ومستوردي المستلزمات المدرسية، بهدف “مواصلة استدامة توفّر هذه المنتجات بأسعار مناسبة، لتخفيف العبء على الأسر الجزائرية”.

في حين خصّص اللقاء الثالث، لبحث وضع مخطط إنتاج وشبكة توزيع واسعة لتلبية الطلب على المنتجات الكهرومنزلية. خاصة المكيّفات الهوائية التي تعرف إقبالا كبيرا خلال موسم الصيف.

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