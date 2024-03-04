وزير التجارة يتحدّث عن خطوة ثمينة تهم أصحاب الشركات الجزائرية

أكد وزير التجارة، الطيب زيتوني، على الأهمية البالغة التي يتضمنها مركز المصالحة والوساطة والتحكيم الدولي، التابع للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة “CACI”.

وفي كلمة له، خلال إشرافه على إفتتاح ملتقى حول دور مركز المصالحة لغرفة التجارة في حل النزاعات، أبرز الوزير زيتوني، “الأهمية الاستراتيجية لهذا المركز في حل النزاعات القائمة بين المتعاملين الاقتصاديين”، دون اللجوء إلى المحاكم، نظرا للسرعة الكبيرة التي يتمتع بها المركز في معالجة القضايا واصدار الاحكام الخاصة بها.

وأكد وزير التجارة، على أهمية هذا المركز، قائلا بأن “الرهان اليوم هو جعل مركز المصالحة والوساطة والتحكيم”، التابع للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة “الفضاء الأنسب لمعالجة مثل هذه القضايا، بالنظر لما يتميز به التحكيم من سرية وسرعة وسهولة وانخفاض التكاليف لحل النزاعات وتسوية الخلافات بين مختلف الاطراف المعنية دون انحياز لأي منها”.

ونظرا لكون غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، نقطة اتصال لكافة المتعاملين الاقتصاديين والواجهة الوطنية لكل ما يتعلق بمناخ الأعمال في الجزائر، قال زيتوني، “يجب على الغرفة مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في كل المسائل التي تتعلق بالأعمال التجارية الدولية، إضافة الى العمل على نشر ثقافة التحكيم والوساطة بين الشركات الاقصادية في الجزائر، وذلك ببرمجة فعاليات كفيلة بمناقشة ودراسة التطورات التي يشهدها التحكيم التجاري محليا واقليميا ودوليا، والتعريف بالوسائل البديلة في ثقافة التحكيم”.

كماوجه زيتوني، دعوة، لـ”مركز المصالحة والوساطةوالتحكيم للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، إلى السعي الحثيث لاستقطاب خبرات دولية لاستقطابها في برامج تكوين قصيرة وطويلة المدى لاعداد جيل جديد من المحكمين والقانونيين المختصين”.