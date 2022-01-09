وزير التجارة يجتمع بالخبازين لضبط الأسعار

إضراب بعدة ولايات سبق اللقاء

أكد رئيس الاتحاد الوطني للخبازين يوسف قلفاط في تصريح لـ”الشروق”، برمجة اجتماع مساء الأحد، بين وزير التجارة كمار رزيق وممثلي الخبازين لدراسة الكثير من المشاكل التي تتخبط فيها هذه الشعبة، أهمها ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز مقابل تراجع الدعم، وهو ما أدى حسبه إلى إقدام الكثير من الخبازين للزيادة في الأسعار بطريقة فردية يصعب التحكم فيها.

“حيث بات خيار أغلب الخبازين بين رفع الأسعار أو توقيف النشاط”، وبالنسبة للإضراب الذي نظمه الخبازون أمس، في بعض الولايات، أكد محدثنا أن الأمر تم اتخاذه على مستوى مكاتب الاتحاد في الولايات بسبب المشاكل التي يعانيها الخبازون الذين منعوا في الكثير من المناطق من رفع الأسعار وهددوا بتشميع محلاتهم.

وأكد قلفاط أن اتحاد الخبازين حاليا لا يتبنى أي زيادات في الأسعار وهو بريء منها، غير أن الاستمرار في الأسعار الحالية يهدد آلاف المخابز بالغلق، وهو ما يسعى الخبازون لمناقشته مع وزير التجارة لإيجاد حل بديل عن رفع الأسعار وهو زيادة الدعم في المواد الأولية.