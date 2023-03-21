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وزير التجارة يرخّص لمنتجي زيت المائدة بالبيع المباشر

الشروق أونلاين
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وزير التجارة يرخّص لمنتجي زيت المائدة بالبيع المباشر
أرشيف
الترخيص لمنتجي زيت المائدة بالبيع المباشر للمستهلك

أمر وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني يوم الثلاثاء، بالترخيص لمنتجي زيت المائدة بالبيع المباشر للمستهلك، عبر كامل الأسواق الجوارية التي تم إطلاقها في ولايات الوطن.

ويهدف هذا الإجراء، حسب بيان للوزارة، إلى تغطية الطلب المتزايد على هذه المادة، خلال شهر رمضان الداخل.

وقد ترأس الوزير زيتوني اجتماع عمل مع منتجي مادة الزيت، حيث أكد “ضرورة ضمان توفير هذه المادة الأساسية، والحدّ من التذبذب الذي عرفته السوق في الآونة الأخيرة”.

كما تم الاتفاق في الاجتماع على “رفع الإنتاج من 3550 طن إلى 4690 طن يوميا، بدء من الأسبوع الجاري. مع صخّ الكميات المنتجة في السوق، لضمان وفرتها خلال الأيام الأولى من رمضان”.

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