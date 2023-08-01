وزير التجارة يستنكر “زيادات غير مبرّرة” في أسعار المكيّفات

استنكر وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني ارتفاع أسعار مكيّفات الهواء بالتزامن مع تسجيل مستويات قياسية لدرجات الحرارة، وقال إن “مؤامرة” قد تكون وراء هذه الزيادات.

وقال زيتوني على هامش لقاء مع منتجي ومستوردي الأدوات المدرسية تحضيرا للدخول المدرسي:”في مواسم معيّنة هناك أشخاص يمتصّون دماء الجزائريين ويغتنمون الفرص”.

قبل أن يضيف:”أتمنى أن الأمر لا يتجاوز الجشع، وأن لا نصل إلى فرضية المؤامرة. فعندما تكون أسعار مادة ما مستقرّة في البورصة العالمية، وعكس ذلك في السوق الوطنية، سيتطلب ذلك إعادة النظر في هيكلة الأسعار”.

وتابع الوزير يقول:”لم تتغيّر أسعار المكيّفات في المصانع، ولا عند الموزّعين وبائعي الجملة. لكن بعض المحلات رفعت الأسعار بنسبة 70 و80 بالمئة”.

وتوعّد وزير التجارة ما اعتبره “شبكات لا ترغب في استقرار وأمن الجزائر”، بعدم السكوت على تلاعبها بالأسواق، على حدّ تعبيره.