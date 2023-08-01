-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزير التجارة يستنكر “زيادات غير مبرّرة” في أسعار المكيّفات

الشروق أونلاين
  • 306
  • 0
وزير التجارة يستنكر “زيادات غير مبرّرة” في أسعار المكيّفات
أرشيف
وزير التجارة وترقية الصادرات

استنكر وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني ارتفاع أسعار مكيّفات الهواء بالتزامن مع تسجيل مستويات قياسية لدرجات الحرارة، وقال إن “مؤامرة” قد تكون وراء هذه الزيادات.

وقال زيتوني على هامش لقاء مع منتجي ومستوردي الأدوات المدرسية تحضيرا للدخول المدرسي:”في مواسم معيّنة هناك أشخاص يمتصّون دماء الجزائريين ويغتنمون الفرص”.

قبل أن يضيف:”أتمنى أن الأمر لا يتجاوز الجشع، وأن لا نصل إلى فرضية المؤامرة. فعندما تكون أسعار مادة ما مستقرّة في البورصة العالمية، وعكس ذلك في السوق الوطنية، سيتطلب ذلك إعادة النظر في هيكلة الأسعار”.

وتابع الوزير يقول:”لم تتغيّر أسعار المكيّفات في المصانع، ولا عند الموزّعين وبائعي الجملة. لكن بعض المحلات رفعت الأسعار بنسبة 70 و80 بالمئة”.

وتوعّد وزير التجارة ما اعتبره “شبكات لا ترغب في استقرار وأمن الجزائر”، بعدم السكوت على تلاعبها بالأسواق، على حدّ تعبيره.

مقالات ذات صلة
دورة خامسة للجنة التعاون المشتركة الجزائرية -التنزانية

دورة خامسة للجنة التعاون المشتركة الجزائرية -التنزانية

خلال 24 ساعة.. وفاة 8 أشخاص في حوادث المرور

خلال 24 ساعة.. وفاة 8 أشخاص في حوادث المرور

الجامعة!

الجامعة!

قضية “محمد وإيفا” تتحول إلى كرة ثلج في فرنسا

قضية “محمد وإيفا” تتحول إلى كرة ثلج في فرنسا

الجزائر تنتج 800 نوعية من التمور على رأسها “دقلة نور”

الجزائر تنتج 800 نوعية من التمور على رأسها “دقلة نور”

وزارة التربية تكشف عن موعد نتائج الامتحانات المهنية

وزارة التربية تكشف عن موعد نتائج الامتحانات المهنية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد