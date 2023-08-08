وزير التجارة يشارك في افتتاح القمة الثانية للمؤتمر الإفريقي للبُّن بأوغندا

واستقبل من قبل الرئيس الأوغندي..

شارك وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، الثلاثاء، بأوغندا، في افتتاح “القمة الثانية للمؤتمر الإفريقي للبن”.

وشاركت 25 دولة إفريقية منتجة للبّن في هذه القمة التي أشرف على افتتاحها رئيس جمهورية أوغندا يوويري موسيفيني، حسب بيان وزارة التجارة.

وأضاف البيان ذاته أنه تمت خلالها بحث ومناقشة التحديات التي تواجه هذه المادة الهامة، وكيفية رفع القيمة المضافة لها.

وفي كلمته خلال هذه القمة أكد الوزير زيتوني أنّ الرئيس تبون من “المرافعين على التبادل البيني بين الدول الإفريقية”، حسب البيان.

بالإضافة إلى “ضرورة تصنيع المواد الخام التي تتوفر عليها الدول الإفريقية محليا، وعدم استغلال ثرواتها الطبيعية، ورفع نسبة الإدماج الإفريقي في مجال التصنيع”.

كما أكد زيتوني على “ضرورة تكاثف جهود كل الدول الإفريقية، من أجل حماية السيادة الاقتصادية الإفريقية، وتشجيع الاستيراد والتصدير فيما بينها من أجل اقتصاد افريقي قوي”.

من جهته، استقبل الرئيس الأوغندي يويري موسيفنى، وزير التجارة الطيب زيتوني اتلذي نقل له تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتناول الطرفان “تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في ضوء زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الأوغندي إلى الجزائر، والتي توجت بالتوقيع على عدة مذكرات تفاهم في عدة قطاعات”.

واستعرض أيضا “المواد التي ستشمل المبادلات التجارية بين البلدين في إطار تشجيع التجارة البينية بين الجزائر أوغندا”، حسب البيان.

كما أكد الرئيس الأوغندي “تطلعه لتكثيف التواصل والعمل للارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة”.