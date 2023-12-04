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الجزائر
مع اقتراب شهر رمضان..

وزير التجارة يشدد على ضرورة ضمان وفرة مادة السميد المدعم والعجائن

الشروق أونلاين
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وزير التجارة يشدد على ضرورة ضمان وفرة مادة السميد المدعم والعجائن
وزير التجارة ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري

شدد وزير التجارة الطيب زيتوني، يوم الإثنين، على ضرورة تنسيق كل الجهود، لضمان وفرة مادة السميد المدعم والعجائن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم. 

جاء ذلك خلال إشرافه على اللقاء الوطني لمسيري المطاحن العمومية والخاصة لإنتاج مادة السميد. الذي خُصص لضمان استقرار تموين السوق الوطنية وتلبية الاحتياجات الوطنية.

وأكد زيتوني في كلمته – حسب بيان الوزارة – على “ضرورة ضمان وفرة مادة السميد المدعم والعجائن، والتكيف مع ارتفاع معدل الإستهلاك. مع اقتراب شهر رمضان الكريم”.

وطالب الوزير بضرورة “تعزيز القدرات الإنتاجية والتحويلية للمطاحن، لضمان احتياجات السوق الوطنية”، يضيف البيان.

للإشارة يأتي “هذا اللقاء في إطار المقاربة التشاركية والتشاورية بين الوزارة ومختلف الشعب المهنية، والوقوف على كل المشاكل التي تواجه المهنيين”.

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