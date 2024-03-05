وزير التجارة يصل تندوف لافتتاح معرض المقار الدولي

يشرف وزير التجارة، الطيب زيتوني، الثلاثاء رفقة نظيره الموريتاني على افتتاح الطبعة الثانية عشرة لمعرض المقار الدولي وكذا منتدى رجال الأعمال الجزائري- الموريتاني.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة التجارة حل زيتوني، رفقة وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة للجمهورية الإسلامية الموريتانية لمرابط ولد بناهي، بمطار تندوف للإشراف، على افتتاح الطبعة الـ12 لمعرض المقار الدولي.

كما سيشرف الوزيران على افتتاح أشغال منتدى رجال الأعمال الجزائري- الموريتاني واجتماع الدورة السابعة لمجلس الأعمال البلدين.