وزير التجارة يطالب المسؤولين بالوقوف الميدان لضبط السوق

طالب وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، مسؤولي الوزارة بضرورة الوقوف الميداني على وضعية السوق خلال شهر رمضان المبارك، لتجنب الندرة وارتفاع الأسعار.

وحسب بيان صادر عن الوزارة المعنية، كلف زيتوني، “الإطارات المركزية بالوقوف في الميدان على تقييم تطبيق كل الاجراءات المتخذة في إطار تمرين و تأطير السوق الوطنية”.

إضافة إلى “متابعة عملية تموين السوق باللحوم الحمراء وتوزيعها”، وكذا “متابعة وتقييم عمليات تفريغ المخزونات بما يكفي احتياجات السوق”.