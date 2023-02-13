وزير التجارة يكشف تفاصيل قرار قضية استيراد الحبوب الجافة

أكد وزير التجارة كمال رزيق، الإثنين، أن قرار حصرية إستيراد البقول الجافة للديوان الوطني الجزائري المهني ليس بالجديد.

وخلال مداخلة له بالتلفزيون الجزائري، أوضح رزيق أن هذا القرار اتُخذ من طرف السلطات السنة الماضية ليتم تطبيقه بمنهجية الحكومة على شطرين.

وصرح الوزير بأنه خلال سنة 2022 تم تطبيق الشطر الأول المتعلق بحصرية استيراد هذه البقوليات من طرف الديوان بالنسبة لما يعرف بالشراء من أجل البيع.

أما المرحلة الثانية، يقول الوزير ستتمركز حول الاتفاق بين المتعاملين الإقتصاديين والديوان عن برنامج أو طريقة لتطبيق هذا القرار.

وفي السياق ذاته، قال رزيق إن الهدف من القرار هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع المنتوج الوطني بالإضافة إلى القضاء على شعبوية الإستيراد.