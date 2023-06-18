وزير التجارة يكشف جديد الطبعة الـ54 لمعرض الجزائر الدولي

كشف وزير التجارة، الطيب زيتوني، الأحد، عن جديد الطبعة الـ54 من معرض الجزائر الدولي، والذي سيُقام في الفترة ما بين 19 و24 جوان الجاري.

وفي ندوة صحفية حول المعرض، أعلن وزير التجارة أن طبعة هذه السنة ستعرف لأول مرة اطلاق صالون جزائري رقمي لعرض القطاعات الاستراتيجة الخمسة.

وتتمثل هذه القطاعات في الصناعة بكل أنواعها، الفلاحة، الطاقات المتجددة، تكنولوجيا الاعلام والاتصال واقتصاد المعرفة وكذا السياحة.

وسيتيح الصالون الرقمي حسب زيتوني للمتعاملين الأجانب بالوقوف على امكانيات ومقومات هذه القطاعات وفرص الاستثمار التي توفرها.

كما سيتم خلال هذه الطبعة تنظيم أول فوروم اقتصادي حول التصدير والاستثمار في الجزائر والذي ستشرف عليه وزارة التجارة بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية للاستثمار.

وسيتخلل الصالون الدولي تنظيم محاضرات اقتصادية تنظمها السفارة الإيطالية في الجزائر، يضيف الوزير.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن هذه الطبعة ستعرف مشاركة نوعية من حيث العارضين والدول المشاركة والتي بلغ عددها 30 دولة أجنبية 28 منها ستكون حاضرة بجناح رسمي.

ومن بين الدول المشاركة، 11 دولة افريقية و5 أوروبية وهي إيطاليا ألمانيا فرنسا تركيا وبلاروسيا بالإضافة إلى روسيا التي أكدت مشاركتها في اللحظات الأخيرة، يقول الوزير.

كما ستشارك في المعرض 5 دول عربية وهي سوريا، الصحراء الغربية، فلسطين، الأردن مصر و 5 دول آسيوية ممثلة في إيران، الفيتنام أذربيجان بنقلاديش وبكستان إلى جانب دولتين من أمريكا اللاتينية وهما البرازيل وكوبا.