وزير التجارة يكشف عن عدد المصدّرين في الجزائر

انتقل عدد المصدّرين الفعليين في الجزائر، من 475 مصدرا سنة 2010، إلى 1628 مصدّر ينشط بشكل فعلي في الميدان خلال السنة الجارية.

جاء هذا في حديث وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، خلال عرض استراتيجية قطاعه أمام اللجنة المتخصصة بالمجلس الشعبي الوطني.

وقال الوزير زيتوني بالمناسبة إن “سياسة تشجيع التصدير خارج المحروقات ومرافقة المصدّرين، مكّنت من رفع عدد الناشطين في المجال. مع المحافظة على وتيرة نمو حجم وقيمة الصادرات”.

وتتمثل أهمّ تدابير هذه السياسة في “تسديد جزء من تكاليف الشحن، والمشاركة في المعارض المنظمة بالخارج، وتبسيط إجراءات التصدير”، يوضح الوزير.

وقد حقّق الميزان التجاري فائضا بقيمة 1.80 مليار دولار مع نهاية الثلاثي الأول من سنة 2023، يضيف زيتوني. مذكّرا بالهدف المسطر من طرف رئيس الجمهورية ببلوغ 13 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في نهاية السنة.