وزير التجارة يكلف غنية أوشاييت بتسيير ” ألجكس”

كلف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، يوم الإثنين، غنية أوشاييت، بتسيير شؤون الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ”ألجكس”.

وأفاد بيان وزراة التجارة أن الوزير زيتوني كلف غنية أوشاييت بتسيير “ألجكس” خلفا لعبد اللطيف هواري الذي أنهيت مهامه.

وتعتبر المكلفة بتسيير “ألجكس” غنية أوشاييت من بين إطارات الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية.

وذلك في إطار التغييرات الواسعة التي يحضر لها الوزير زيتوني في مختلف هياكل القطاع ضمن توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

“لتفعيل الرقابة على مختلف الممارسات التجارية غير القانونية وحماية القدرة الشرائية للمواطن إلى جانب توفير كل حاجيات المستهلكين”.