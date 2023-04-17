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الجزائر

وزير التربية: أساتذة متخصّصين لتأطير التلاميذ في التربية البدنية بداية من الموسم المقبل

ياسر كعبش
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وزير التربية: أساتذة متخصّصين لتأطير التلاميذ في التربية البدنية بداية من الموسم المقبل
أرشيف
وزير التربية

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الإثنين، أنه سيتم الشروع في تأطير التلاميذ من قبل أساتذة متخصصين في مادة التربية الرياضية والبدنية بدايةً من الدخول المدرسي المقبل.

وأكد الوزير في تصريح لوسائل الإعلام عقب اللقاء التنسيقي مع جمعية أولياء التلاميذ، أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بخصوص الرياضة المدرسية تعد فريدة من نوعها.

وأضاف بلعابد، أن هذا القرار سيسمح بترقية التربية البدنية والرياضية في المنظومة التربوية، لاسيما في الطور الابتدائي من خلال تأطير متخصص لهذه المادة من خريجي الجامعات الجزائرية.

وتابع وزير التربية عبد الحكيم بلعابد تصريحاته: “هذا المكسب المحوري والاستراتيجي سيسمح بترقية التكفل بهذا الجانب ويرفع من مستوى أداء المدرسة الجزائرية”.

أما بخصوص استحداث مديرية عامة للرياضة المدرسية في قطاع التربية، أكد الوزير أنها “خطوة هامة لضمان تسيير وتفعيل أمثل للتربية البدنية في الوسط المدرسي”.

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