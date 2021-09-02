 وزير التربية: الأولوية في التوظيف لخريجي المدارس العليا

أكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد أن شغل المناصب الخاصة بالتدريس تعطى فيه الأولوية لخريجي المدارس العليا ويتم وفق الاحتياج المشخص بالمادة والشغور.

وأوضح الوزير في رد على سؤال كتابي لعضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم أن عقد الالتزام المبرم بين الطلبة والوزارة قبل تخرجهم يضمن لهم مناصب ماليه مسبقة تحسبا لتخرجهم وإدراجها في مخطط تسيير الموارد البشرية.

وأضاف بلعابد أن وزارة التربية تقوم بمساعي عديدة الهدف منها ضمان حق التعليم المكفول دستوريا وتؤدي مهامها عند قيامها بتنظيم مسابقات التوظيف التي تعتبر وسيلة لتحقيق أهدافها.

وأكد أن التوظيف بصفة عامة له شروط ومقاييس لاسيما في سلك التعليم التي تخضع للمواد 42-45-56-71 من المرسوم التنفيذي رقم08-3145 المتضمن القانون الأساسي بالموظفين للأسلاك الخاصة للتربية الوطنية المعدل والمتمم.