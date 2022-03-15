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الجزائر

وزير التربية: نحو إعادة النظر في شروط التوجيه نحو شعبتي الرياضيات والتقني رياضي

الشروق أونلاين
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وزير التربية: نحو إعادة النظر في شروط التوجيه نحو شعبتي الرياضيات والتقني رياضي

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد مساء الإثنين، أن قطاعه يتجه نحو إعادة النظر في كيفيات وشروط توجيه تلاميذ المرحلة الثانوية نحو شعبتي الرياضيات والتقني رياضي.

وحسب ما نقله بيان للوزارة من تصريحات الوزير بلعابد في خلال زيارته إلى ثانوية الرياضيات في العاصمة بمناسبة اليوم العالمي للرياضيات. فإن الوزارة تسعى “لترقية تدريس المادة  والرفع من مستوى التلاميذ فيها”.

من أجل ذلك، أوضح بلعابد أن القطاع “يتّجه نحو إعادة النظر في كيفيات توجيه التلاميذ نحو شعبتي الرياضيات والتقني رياضي. مع إعطاء الأولوية في التوجيه نحو التخصصات الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا في هاتين الشعبتين، ممّا يعزز الاختيار الإرادي للتلاميذ للشعبتين”.

قال بلعابد:”مُطـالَبون أكثر من أي وقت مضى بتـرقيـة الـتعليم العلمي والتكنولـوجي وإيلائه العنايـة اللازمة. عبر ترقية وتحسين تعليم الرياضيات في مختلف الأطوار التعليمية. وتشجيع التلاميذ على الالتحاق بشعبتي الرياضيات والتقني الرياضي”.

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