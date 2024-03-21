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وزير التربية: القانون الأساسي للقطاع سيأتي بمكاسب جديدة

الشروق أونلاين
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وزير التربية: القانون الأساسي للقطاع سيأتي بمكاسب جديدة
أرشيف
وزير التربية الوطنية

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد يوم الخميس، أن مشروع القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالقطاع، سيأتي يمكاسب جديدة.

جاء هذا خلال إجابة الوزير بلعابد، على سؤال حول موعد عرض المشروع. في جلسة عامة للإجابة على الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني.

حيث ذكر الوزير بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء، بإرجاء العرض الخاص بالقانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية.

ويهدف هذا الإرجاء، إلى تحسين مضمون المشروع، أكثر مما هو مقترح. مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلم مربّ قبل أن يكون موظفا، يوضح الوزير.

وعقد المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، جلسة عامة خصّصها لتوجيه 32 سؤالا شفويا إلى 7 وزراء. حيث وزّعت الأسئلة، حسب ما ذكره بيان للمجلس، بالشكل التالي:

  • أربعة أسئلة (04) موجهة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • خمسة أسئلة (05) لوزير المالية،
  • أربعة أسئلة (04) لوزير التربية الوطنية،
  • خمسة أسئلة (05) لوزير الشباب والرياضة،
  • خمسة أسئلة (05) لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني،
  • خمسة أسئلة (05) لوزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وأربعة أسئلة (04) لوزير الصحة.
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