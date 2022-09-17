وزير التربية: امتحان جديد لتلاميذ الابتدائي

أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد يوم السبت، عن تنظيم امتحان جديد في المرحلة الابتدائية بداية من السنة الدراسية الجارية 2022-2023، ليحلّ محلّ امتحان نهاية التعليم الابتدائي.

وقال بلعابد في تصريح صحفي أن الامتحان يهدف إلى تقييم مكتسبات التلميذ في نهاية المرحلة الابتدائية، غير أنه لن يحتسب في معدل الانتقال إلى الطور المتوسط.

وأوضح الوزير في تصريحه:“تم اليوم وضع اللمسات الأخيرة لاعتماد امتحان لتقييم مكتسبات التلميذ في نهاية المرحلة الابتدائية. وسيشرع في تنظيمه بداية من السنة الدراسة الجارية”.

وأضاف:”هذا الامتحان الذي لا تحتسب نتائجه في معدل العام للانتقال إلى الطور المتوسط، يهدف إلى تشخيص النقائص التي قد يعاني منها أبناؤنا في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي”.

وسيسمح ذلك بـ”ضمان معالجة بيداغوجية محكمة، ترمي إلى إعطاء التلاميذ فرص للنجاح في مسارهم الدراسي. لاسيما بعد تصحيح الاختلالات التي يظهرها هذا الامتحان التقييمي”، يضيف الوزير بلعابد.

كما أكد وزير التربية أن الامتحان التقييمي للمكتسبات، سيحل محلّ امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي الذي تم التخلي عنه منذ السنة الدراسية المنصرمة.