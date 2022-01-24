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الجزائر

وزير التربية: تعليق الدراسة يجب أن يستغل في المراجعة وليس في التنزه

الشروق أونلاين
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وزير التربية: تعليق الدراسة يجب أن يستغل في المراجعة وليس في التنزه
ح.م
جانب من لقاء وزير التربية مع وزير الصحة

قال وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، إن تعليق الدراسة بالنسبة للتلاميذ يجب أن يتسغل في المراجعة وليس في التنزه والتجمعات.

وأكد بلعابد خلال لقائه بوزير الصحة بهدف تعزيز التنسيق بين المصالح اللامركزية للوزارتين خلال الحملة الرابعة للتلقيح أن قرار تعليق الدراسة لمدة 10 أيام لا يتعلق بعطلة وإنما  لا يجب أن يستغل في التنزه والتجمعات في الأماكن المكتظة.

وأوضح أن القرار جاء  لكسر سلسلة العدوى وانتشار الوباء، داعيا التلاميذ إلى البقاء في منازلهم واستغلال هذه الفترة في المراجعة والتحضير.

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