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مع تجهيز 1200 مدرسة ابتدائية باللوحات الرقمية..

وزير التربية: توظيف 4144 أستاذ الموسم الدراسي المقبل (فيديو)

الشروق أونلاين
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وزير التربية: توظيف 4144 أستاذ الموسم الدراسي المقبل (فيديو)
وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الأحد، عن إقرار اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة ابتدائي مع توظيف 4144 أستاذ خلال الموسم الدراسي الجديد.

وهذا خلال كلمته في حفل تكريم المتفوقين الأوائل في شهادتي البكالوريا والبيام من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأشار الوزير إلى توظيف 12877 أستاذا متخصصًا في التربية البدنية والرياضية المدرسية لأول مرة، مع تجهيز 1200 مدرسة ابتدائية باللوحات الرقمية الموسم الدراسي المقبل.

وقال بلعابد “أن دعم رئيس الجمهورية واهتمامه الكبير بالتربية والمربين وإلمامه بما يجري في قطاع التربية الوطنية، يبشر بخطوات كبيرة ورصينة للالتحاق بركب الأنظمة التربوية المتطورة في العالم”.

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