وزير التربية: حالات الغش في البكالوريا “آيلة الى الزوال”

“تراجعت حالات الغشّ في امتحان البكالوريا بشكل كبير هذه السنة، وهي آيلة إلى الزوال”، حسب ما ذكره وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد يوم الخميس.

وقد أرجع الوزير بلعابد ذلك، إلى “تطبيق القانون بكل صرامة، ضد من حاول المساس بمصداقية الامتحان”. في تصريح له خلال زيارته للفريق المشرف على إعداد مواضيع البكالوريا بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وأصدرت عدّة محاكم عبر الوطن، أحكاما متباينة بالحبس النافذ والغرامات المالية، ضدّ متّهمين بالغشّ وتسريب مواضيع امتحان البكالوريا. الذي أجري في الفترة ما بين 9 و13 جوان الجاري.

من جهة أخرى، أشاد الوزير بذات المناسبة، بـ”الاحترافية و المهنية والكفاءة التي تحلى بها الفريق المشرف على إعداد مواضيع الامتحان”. مشيرا إلى “خلوّها من أي أخطاء”.