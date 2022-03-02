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وزير التربية: رفع تكلفة الوجبة المدرسية بقرابة النصف عام 2022

الشروق أونلاين
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وزير التربية: رفع تكلفة الوجبة المدرسية بقرابة النصف عام 2022

كشف وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، عن رفع تكلفة الوجبة المدرسية بقرابة النصف خلال السنة الدراسية 2022-2023.

وأوضح بلعابد، خلال مشاركته عن بعد، في الطبعة السابعة لليوم الافريقي للتغذية المدرسية، الذي نظمه قسم التربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمفوضية الاتحاد الأفريقي، أن الجزائر قرّرت الرفع من كلفة الوجبة الغذائية بـ 44 بالمائة خلال السنة الدراسية 2022-2023، باعتبار المطعم المدرسي مكملا للفعل التربوي.

وأضاف بلعابد في كلمته أن الجزائر سعت إلى تعميم الاستفادة من التغذية عبر بعث برنامج ضخم لبناء مطاعم جديدة وتخصيص برامج لترميم المطاعم وتحويل الفضاءات غير المستغلة  إلى مطاعم  مدرسية بعد تأهيلها.

كما أوضح الوزير أن الجزائر عملت على رفع عدد المستفيدين من التغذية المدرسية إلى مائة ألف مستفيد جديد سنويا، مشيرا في هذا السياق، إلى أن عدد المطاعم المدرسية عرف تطورا بنسبة 36%، كما سُجِّل ارتفاع ملحوظ في عدد التلاميذ المستفيدين بنسبة 66%.

وجدّد الوزير، التزام الجزائر بمساهمتها ودعمها لمساعي الاتحاد الأفريقي في ترقية التغذية المدرسية بأفريقيا ودعمها لكل الآليات التي من شأنها تطوير التغذية المدرسية القائمة على المنتوجات المحلية، من أجل تنمية مستدامة في القارة الإفريقية.

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