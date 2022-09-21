وزير التربية: مشكل الإكتظاظ نسبي والدولة نجحت في تحدي تدريس الإنجليزية

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الأربعاء أن اعتماد اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة من الطور الابتدائي, بداية من السنة الدراسية (2022-2023), هو تحدي رفعته الدولة الجزائرية لتمكين التلاميذ من اكتساب هذه اللغة، مشيرا إلى أن مشكل الإكتظاظ نسبي وليس كما يتم تصويره.

وخلال إشرافه على الافتتاح الرسمي للسنة الدراسية الجديدة, بالمدرسة الابتدائية “لالا فاطمة نسومر” بولاية جانت, أوضح الوزير أن القطاع “كان مع الموعد, حيث وفر الإمكانيات البشرية والمادية لرفع تحدي اعتماد اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة من الطور الابتدائي, أين تم توفير التأطير البشري لتدريس هذه اللغة العالمية إلى جانب الكتاب المدرسي, وذلك على مستوى كل المؤسسات التربوية عبر الوطن”.

وبالمناسبة, دعا السيد بلعابد الفاعلين في القطاع إلى “تظافر الجهود لرفع تحدي تدريس اللغة الانجليزية”, وفي مقدمتهم الأستاذ لكونه الأقرب من التلميذ الذي يعد –كما قال– “أمانة في أعناقنا”.

والتحق قرابة 11 مليون تلميذ وتلميذة لحساب الدخول المدرسي الجديد في ظل إجراءات تنظيمية وبيداغوجية وتربوية جديدة اتخذتها الجهات الوصية في سبيل تطوير وترقية الفعل التربوي في الجزائر والنهوض بمنظومة تربوية فعالة.