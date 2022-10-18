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وزير التربية: هذه هي السنوات المعنية بالنسخة الثانية للكتاب المدرسي

الشروق أونلاين
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وزير التربية: هذه هي السنوات المعنية بالنسخة الثانية للكتاب المدرسي
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حلول لثقل المحافظ المدرسية في الجزائر

اعتبر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد يوم الإثنين، أن تزويد المدارس بالنسخة الثانية من الكتب المدرسية، سيكون إجراء “حاسما” في تخفيف وزن المحفظة والحفاظ على صحة التلاميذ.

وقال بلعابد في تصريح للصحافة، بمناسبة الشروع في تزويد كلّ المدارس الابتدائية عبر الوطن بالنسخة الثانية من الكتب المدرسية، إن هذا الإجراء “حاسم” في تخفيف وزن المحفظة على تلاميذ السنوات الثالثة والرابعة و الخامسة من التعليم الابتدائي.

كما أكد الوزير “الدور الهام الذي يلعبه الشريك الاجتماعي، على غرار جمعيات أولياء التلاميذ، في إنجاح هذا الإجراء”. داعيا هذه الجمعيات إلى “الانخراط  في المسعى الذي يهدف أساسا إلى الحفاظ على صحة التلاميذ”.

لأول مرة في الجزائر.. طريقة جديدة لتخفيف ثقل المحافظ المدرسية

أعلنت وزارة التربية يوم الأحد في بيان، عن الشروع في توزيع النسخة الثانية من الكتب المدرسية، على تلاميذ السنوات الثالثة والرابعة والخامسة من التعليم الابتدائي. في إطار مساعيها لتخفيف ثقل المحفظة المدرسية.

العملية تنطلق عبر التراب الوطني بداية من الإثنين 17 أكتوبر، وسيستفيد منها 3 ملايين تلميذ. وهي تتمثل في توفير نسخ طبق الأصل للكتب المدرسية، لتمكين تلاميذ الأقسام المذكورة من استعمالها في المدارس، دون الحاجة لحملها في المحافظ.

وأوضح بيان الوزارة، أن كتب النسخة الثانية، ستبقى ملكا للمدارس، ولا يستعملها التلاميذ إلا داخل الأقسام. مقابل الاحتفاظ بكتبهم في البيوت، ما يجعلهم في غنى عن حملها في المحافظ، ذهابا وإيابا بين المدرسة والبيت.

بالموزاة مع ذلك، سيدخل الكتاب المدرسي الرقمي حيّز التنفيذ، في جميع المراحل التعليمية، خلال الأيام المقبلة. بعد الانتهاء من توزيع النسخة الثانية من الكتب المدرسية، يضيف ذات البيان.

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