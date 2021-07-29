وزير التربية يأمر بمباشرة عملية تلقيح عمال القطاع

دعا وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إلى “ضرورة” مباشرة عملية التلقيح لكافة موظفي مديريات التربية وتعميم العملية على المؤسسات التربوية لتشمل الأساتذة والعمال.

وجاء هذا خلال ترأس الوزير، مساء الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي، بمقر دائرته الوزارية بالمرادية، أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، حسبما أفاده بيان للوزارة.

وأكد بلعابد إنّ عملية تلقيح جميع أساتذة وموظفي وعمال قطاع التربية الوطنية “تعتبر الضابط الأساسي الذي يمكّننا من تحقيق دخول مدرسي آمن وفي وقته دون تعريض الأشخاص للخطر”، كما دعا الوزير المديرين إلى أخذ مبادرات من شأنها أن تساعد في تسريع وتيرة التلقيح، كل على مستواه.

وتحضيرًا للموسم الدراسي القادم، أكد بلعابد على “ضرورة التحضير والتخطيط الجيد للدخول المدرسي 2021-2022، من خلال “التأكّد من مطابقة الهياكل الجديدة لكل المعايير قبل استلامها ومباشرة عمليات الترميم على مستوى المؤسسات التي تحتاج لذلك من كتامة وتدفئة قبل حلول فصل الشتاء وتنظيف المؤسسات التربوية وتعقيمها خاصة ونحن نعيش أزمة وبائية لا تزال تحصد الأرواح”.

وفي تطرقه إلى ملف تسوية المخلفات المالية للموظفين، أكّد الوزير أنه يتابع “شخصيا هذا الملف وأنه يجب أن يسوى قبل الدخول المدرسي خاصة وأنّ الاعتمادات المالية فُوضت لكل المديريات”، كما طالب في هذا الشأن مدراء التربية بموافاته بمدى تقدم العملية أسبوعيًا.

وفيما تعلق بالأرضية الرقمية، شدّد الوزير على “ضرورة تحيين المعلومات في كل العمليات المدرجة في الأرضية، سيما تلك المتعلقة بالموظفين المعينين من جهاز المساعدة على الادماج المهني والأساتذة خريجي المدارس العليا لتكوين الأساتذة”.