وزير التربية يتحدث عن الزيادة في أجور الأساتذة ومخلّفاتهم المالية

ترأّس وزير التربية عبد الحكيم بلعابد يوم السبت، ندوة وطنية لمديري التربية، لضبط وضعية مستحقات مستخدمي القطاع، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية في الأجور، والمخلفات المالية للمستخدمين.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكد الوزير بلعابد تنفيذ قرار الرئيس تبون، بالزيادة الناتجة عن تعديل الشبكات الاستدلالية ابتداء من شهر مارس 2023.

“وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ العملية، وفق مقتضيات النظام الميزانياتي الجديد، والاستعداد لتسديد المخلفات المالية المتعلقة بالسنة المالية 2022، مباشرة بعد الحصول على الاعتمادات الإضافية”، يقول البيان.

وأشاد الوزير بالمناسبة، بالمجهودات التي قامت بها اللجنة الوزارية المشكّلة لمعالجة الوضعيات العالقة على مستوى مديريات التربية”.

وفي مجال السكنات الوظيفية، شدّد الوزير على “ضرورة التطبيق الصارم للترتيبات التي تم اتخاذها في تسييرها. باستعمال تطبيقات الأرضية الرقمية للوزارة”.