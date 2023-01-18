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الجزائر

وزير التربية يستقبل ممثلي أولياء التلاميذ.. وحديث عن “امتحان الابتدائي الجديد”

الشروق أونلاين
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وزير التربية يستقبل ممثلي أولياء التلاميذ.. وحديث عن “امتحان الابتدائي الجديد”
ح.م
بلعابد يستقبل ممثلي أولياء التلاميذ

استقبل وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد يوم الأربعاء، كلّ من رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ جميلة خيار، ورئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أحمد خالد، ورئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ حميد سعدي.

وحسب بيان للوزارة، فقد كان اللقاء “فرصة للحديث عن الآليات الكفيلة بتعميم إنشاء جمعيات أولياء التلاميذ على مستوى كل المؤسسات التعليمية. عملا بتوجيهات وتوصيات الوزير الأوّل في هذا الشأن”.

كما عرض الوزير على ممثلي أولياء التلاميذ بالمناسبة، “الإجراءات التنظيمية والعملية المتعلّقة بامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي. وجميع الترتيبات المتخذة في إطار هذا الملف”.

وقال بلعابد في هذا السياق إن الإجراءات المتخذة “تصب كلّها في مصلحة التلميذ وتحسين مستواه”. مؤكدا أن الامتحان الإلزامي لتقييم مكتسبات التعليم الابتدائي، لن يُحتسب في معدل الانتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط.

وفي 17 سبتمبر 2022، أعلن وزير التربية عن تنظيم امتحان جديد في المرحلة الابتدائية بداية من السنة الدراسية الجارية 2022-2023. ليحلّ محلّ امتحان نهاية التعليم الابتدائي.

سيكون الامتحان الجديد “امتحانا تقييميا تشخيصيا ذو بعد تكويني”. ولن يحتسب في معدل الانتقال إلى التعليم المتوسط، ولا يشترط إجراؤه في وقت واحد، حسب ما أوضحه وزير القطاع.

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