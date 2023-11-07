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الجزائر

وزير التربية يشارك في أشغال الدورة الـ42 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو

الشروق أونلاين
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وزير التربية يشارك في أشغال الدورة الـ42 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو
وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد

يشارك وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، في أشغال الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، في الفترة من 7 إلى 22 نوفمبر، بالعاصمة الفرنسية باريس. 

وأفاد بيان وزراة التربية الوطنية أن الوزير بلعابد رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). يشارك ابتداءً من اليوم الثلاثاء، في أشغال الدورة الـ 42 للمؤتمر بباريس.

وسيترأس الوزير حسب بيان الوزارة الوفد الوزاري الجزائري المشارك في هذه الدورة من خلال لجان موضوعاتية متخصصة.

ويتكون هذا الوفد من “ممثلين عن مختلف الدوائر الوزارية وهي التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي. التكوين والتعليم المهنيين، الثقافة والفنون وكذا الاتصال”.

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