وزير التربية يشدد على ضرورة تلقيح كافة عمال القطاع قبل الدخول المدرسي

دعا وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الثلاثاء، كل منتسبي وموظفي قطاعه إلى القيام بعملية التلقيح ضد فيروس كورونا قبل الدخول المدرسي المقبل.

وقال بلعباد خلال اشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية، إنه لابد أن يكون كل منتسبي القطاع قد لقحوا ضد فيروس كورونا عند الدخول المدرسي المقبل.

وشدد الوزير على ضرورة استغلال مختلف الهياكل والإمكانيات المتمثلة في مراكز طب العمل المنتشرة عبر 41 ولاية في تلقيح أكبر عدد ممكن من عمال وموظفي القطاع.

من جهة أخرى، أكد المسؤول الأول عن القطاع أن الخدمات الاجتماعية يجب أن تصل لجميع موظفي قطاع التربية وألا تقتصر على فئة معينة.

كما أوضح أنه سيتم إعطاء تعليمات بغية ترشيد انفاق المال العام وعدم اهداره، مؤكدا أن اللجان هي من تتحكم في كيفية صرف الأموال التي رصدتها الدولة لمساعدة منتسبي القطاع.