وزير التربية يشدّد على احترام مواقيت الدخول في البكالوريا و “البيام”

شدّد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد على ضرورة احترام كافّة الإجراءات الخاصة بتنظيم امتحاني البكالوريا وامتحان شهادة التعليم المتوسط. مؤكدا وقوفه الشخصي على العملية.

وفي ندوة ترأسها عن بعد، مع مديري التربية يوم الخميس، ذكّر الوزير بلعابد بوجوب اتّباع الإجراءات الخاصة بالامتحانات الوطنية، على غرار “الانضباط، والتقيّد بالتوقيت الرسمي لفتح المراكز للمؤطرين والمترشحين، ولمواقيت الدخول كذلك”.

وحسب بيان للوزارة، فقد أوصى الوزير أكد بتوفير “الجوّ الملائم للمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والممتحنين في المؤسسات الاستشفائية ومراكز إعادة التربية”.

كما أشار بلعابد إلى “الإجراءات الجديدة التي توليها الدولة لمكافحة الغش، والتي تقتضي تكثيف الجهود للحفاظ على مصداقية الامتحانات”.

الغش في البكالوريا: وزارة العدل تعلن عن قرار جديد

في 3 جوان 2022، وجّهت وزارة العدل مذكرة عمل إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية دعتهم فيها إلى تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس، للوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات الرسمية المقبلة.

وحسب ما أفاد به الخميس، بيان لوزارة العدل فإن هذاالإجراء يأتي في إطار تأمين سريان الامتحانات الرسمية لشهر جوان الجاري، حيث وجهت وزارة مذكرة عمل إلى السادة النواب العامين لدى المجالس القضائية، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات، لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وقد حثت المذكرة على “ضرورة المعالجة القضائية الصارمة عن طريق المتابعة الجزائية الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية من مصالح الضبطية القضائية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها”.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه “طُلب من السادة النواب العامين تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس قضائي تحت رئاستهم وعضوية كل من مدير التربية، رئيس الأمن الولائي، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي وكل من له علاقة بالموضوع، لاتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية لمتابعة السير الحسن لهذه الامتحانات”.

وتهدف هذه العملية، حسب ذات المصدر إلى “ضمان مصداقية الامتحانات والعناية بمستقبل التلاميذ لاسيما المشرفين منهم على اجتياز امتحانات هامة”.

وزير التربية يشدّد على “التطبيق الصارم للقانون” ضد الغشّ في الامتحانات

وفي 25 ماي 2022، شدّد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد على ضرورة “التطبيق الصارم للقانون الذي ينصّ على تجريم المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات”.

جاء ذلك في خلال ترؤس الوزير بلعابد، عن بعد، لندوة وطنية لتقييم تحضيرات أعمال نهاية السنة الدراسية، وتحضير الدخول المدرسي المقبل.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكّد الوزير “وجوب المتابعة الميدانية والمباشرة لمدير التربية، لكل العمليات المتعلّقة بالتحضير للامتحانات المدرسية الوطنية. وهذا من كل الجوانب”.

من جهة أخرى، أمر بلعابد مديري التربية بفتح المؤسسات التربوية للتلاميذ المقبلين على امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا للمراجعة.

وعن شعبة الفنون المستحدثة في التعليم الثانوي، عبّر وزير التربية عن “ارتياحه للعدد المعتبر من التلاميذ المصرّحين بالرغبة في الالتحاق بهذه الشعبة”.

وذكّر الوزير بأن آخر أجل لإرسال القوائم الاسمية لهؤلاء التلاميذ، قد حدّد في يوم الخميس 02 جوان 2022.