وزير التربية يشدّد على “التطبيق الصارم للقانون” ضد الغشّ في الامتحانات

شدّد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد على ضرورة “التطبيق الصارم للقانون الذي ينصّ على تجريم المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات”.

جاء ذلك في خلال ترؤس الوزير بلعابد، عن بعد، لندوة وطنية لتقييم تحضيرات أعمال نهاية السنة الدراسية، وتحضير الدخول المدرسي المقبل.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكّد الوزير “وجوب المتابعة الميدانية والمباشرة لمدير التربية، لكل العمليات المتعلّقة بالتحضير للامتحانات المدرسية الوطنية. وهذا من كل الجوانب”.

من جهة أخرى، أمر بلعابد مديري التربية بفتح المؤسسات التربوية للتلاميذ المقبلين على امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا للمراجعة.

وعن شعبة الفنون المستحدثة في التعليم الثانوي، عبّر وزير التربية عن “ارتياحه للعدد المعتبر من التلاميذ المصرّحين بالرغبة في الالتحاق بهذه الشعبة”.

وذكّر الوزير بأن آخر أجل لإرسال القوائم الاسمية لهؤلاء التلاميذ، قد حدّد في يوم الخميس 02 جوان 2022.