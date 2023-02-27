وزير التربية يشدّد على صبّ زيادات موظفي القطاع قبل رمضان

شّدد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، على إلزامية التقيد بالآجال المضبوطة لصبّ الزيادات الجديدة في رواتب موظفي القطاع قبل حلول شهر رمضان.

جاء ذلك في اجتماع ترأسه الوزير مع المدراء الولائيين وإطارات الإدارة المركزية للوزارة يوم الإثنين، “لفحص جاهزية مديريات التربية للتكفل بالزيادات التي أقرّها رئيس الجمهورية، في الرواتب، وصبّها قبل شهر رمضان”.

وتابع الوزير في هذا الاجتماع عرضا قدّمه مدير الموارد المالية والمادية، مشدّدا على “إلزامية التقيد بالآجال المضبوطة. مع التحلّي بالصرامة اللازمة في تسيير هذا الملفّ”.

من جهة أخرى، أكد الوزير “وجوب مواصلة تكثيف عمليات مراقبة تجهيزات التدفئة وصيانتها باستمرار. حفاظا على سلامة التلاميذ”.