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الجزائر

وزير التربية يطلب: تعميم جمعيات أولياء التلاميذ بالمدارس

خ. م
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وزير التربية يطلب: تعميم جمعيات أولياء التلاميذ بالمدارس
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وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الأربعاء بالجزائر العاصمة، على أهمية تعميم جمعيات أولياء التلاميذ على مستوى المؤسسات التربوية بهدف تعزيز مرافقة التلاميذ داخل المؤسسة وخارجها.
وأوضح بلعابد في تصريح للصحافة عقب استقباله لممثلين عن جمعيات أولياء التلاميذ، بمقر الوزارة، ان اللقاء “يأتي تنفيذا لتوصيات الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الرامية إلى وجوب تعميم جمعيات أولياء التلاميذ على مستوى كافة المؤسسات التربوية”.
وأبرز الوزير دور الأولياء في “ضبط تصرفات التلاميذ داخل المؤسسة التربوية وخارجها”، مشيرا إلى “وجود رغبة لدى مسؤولي جمعيات أولياء التلاميذ للتعاون قصد تعميم هذه الجمعيات عبر كافة المؤسسات التربوية”.
كما تطرق الوزير إلى الإجراءات المتخذة فيما يخص امتحان تقييم المكتسبات لمرحلة التعليم الابتدائي، مبرزا ان “الإجراءات تصب في مصلحة التلاميذ وستعطي دفعا لهم في حياتهم الدراسية”.
من جهته، ثمّن رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، حميد سعدي، قرار تعميم جمعيات أوليات التلاميذ على مستوى كل المؤسسات التربوية.
بدورها، اعتبرت رئيسة الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، جميلة خيار، القرار بمثابة “وسيلة لحل المشاكل التي تواجه التلميذ في الوسط التربوي”.

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