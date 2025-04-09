وزير التربية يعزي في وفاة تلميذ إثر حادث حافلة مدرسية بسعيدة

عبّر وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، الأربعاء، عن بالغ حزنه وألمه إثر الحادث الأليم الذي تعرّضت له يوم أمس الثلاثاء حافلة نقل مدرسي ببلدية بني ثابت، دائرة يوب، ولاية سعيدة، والذي أسفر عن وفاة تلميذ يدرس بملحقة ثانوية مالك بن نبي.

وتقدّم الوزير، في بيان صادر عن وزارة التربية، بتعازيه الخالصة ومشاعر المواساة الصادقة إلى عائلة التلميذ المتوفي، راجيًا من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وأعرب الوزير سعداوي عن تمنياته بالشفاء العاجل للتلاميذ المصابين جرّاء هذا الحادث المؤلم، مؤكّدًا تضامن الأسرة التربوية الكاملة مع أسر الضحايا في هذا المصاب الجلل.

وللتذكير، وقع الحادث يوم أمس الثلاثاء بمنطقة الرمل، التابعة لبلدية دوي ثابت على مستوى الطريق الوطني رقم 58، وأسفر عن وفاة تلميذ واحد وإصابة 23 آخرين، من بينهم حالتان في وضعية حرجة.

ووفق ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث نجم عن اصطدام عنيف بين حافلة للنقل المدرسي تقل تلاميذ في الطورين المتوسط والثانوي، ومركبة من نوع شاحنة، ما أدى إلى تسجيل هذه الحصيلة المؤلمة.