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الجزائر

وزير التربية يكشف عن إعادة النظر في معامل امتحان “البيام”

الشروق أونلاين
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وزير التربية يكشف عن إعادة النظر في معامل امتحان “البيام”
أرشيف
تعبيرية

كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، عن إعادة النظر في معامل امتحان شهادة التعليم المتوسط في الموسم الدراسي المقبل.

وأوضح بلعابد، الاثنين، في ندوة صحفية عقدها على هامش انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط، أن سبب إعادة النظر في معامل امتحان شهادة التعليم المتوسط لتفادي تضخيم العلامات ومنح الفرصة لوضع تقييم حقيقي للتلميذ.

وبخصوص الدخول المدرسي القادم كشف الوزير عن جملة من الإجراءات المتعلقة بمرحلة التعليم الابتدائي ومنها حل مشكل ثقل المحفظة و إدراج مادة التربية البدنية والرياضية في هذا الطور و كذا مشكل الاكتظاظ.

كما أشار الوزير إلى الذهاب نحو تقيم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي.

هذا موعد الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط

سيعلن عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط أواخر شهر جوان الجاري، حسب ما كشف عنه يوم الإثنين وزير التربية عبد الحكيم بلعابد.

وقد أشرف الوزير بلعابد على الانطلاق الرسمي لامتحان شهادة التعليم المتوسط، دورة 2022، من ولاية تقرت.

ويجتاز نحو 740.000 ألف مترشح، ابتداء من اليوم الاثنين، اختبارات شهادة التعليم المتوسط موزّعين على 2.800 مركز لإجراء الامتحان عبر الوطن.

وسيمتدّ الامتحان على مدار ثلاثة أيام، بين 6 و8 جوان. وهو يشمل 9 مواد، إلى جانب امتحان اختياري في مادة اللغة الأمازيغية.

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