وزير التربية يكشف عن إعداد مشروعين رقميين جديدين لفائدة التلاميذ

واعتماد آلية إشعار الأولياء بغياب التلاميذ رقميا..

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، عن إعداد مشروعين جديدين يتمثلان في المكتبة الرقمية الناطقة والكتاب الرقمي التفاعلي لمادة اللغة الإنجليزية للسنة الثالثة ابتدائي.

وجاء ذلك في كلمة له خلال مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين المصادف لتاريخ الـ 5 أكتوبر من كل سنة، حيث أشار إلى اعتماد هذين المشروعين “تماشيا مع تطور التكنولوجيات الحديثة واستعمالها في المنظومة التربوية”.

من جهته، أكد الوزير بلعابد أن قطاعه اتخذ جملة من القرارات في مجال الرقمنة من بينها: “رقمنة تسيير تمدرس التلاميذ والقرارات المتعلّقة بها، وضع نظام رقمي لتقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي”.

بالإضافة إلى: “رقمنة عملية إعادة إدماج التلاميذ، رقمنة الحركة التنقلية السنوية للأساتذة، رقمنة عملية توظيف أساتذة اللغة الإنجليزية والتربية البدنية في المدارس الابتدائية. وتوظيف الأساتذة عن طريق التعاقد للمراحل التعليمية الثلاث”.

كما أكد وزير التربية عن اعتماد آلية إشعار الأولياء بغياب التلاميذ رقميا قبل نهاية الشهر الجاري، حيث قال: “هذا النظام سيمكن أيضا من إشعار الأولياء بالجدول الأسبوعي والنتائج الفصلية لأبنائهم، وإخطارهم بكل ما يقتضي الاستعجال”.