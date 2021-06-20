وزير التربية يكشف عن جديد التوظيف لهذه السنة

خلال اشرافه على انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا

أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، الأحد، أن التوظيف خلال هذه السنة سيكون عن طريق الشهادة، وهذا خلال اشرافه على انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا.

وأوضح الوزير أن مصالحه ستعتمد التوظيف عن طريق الشهادة هذه السنة وفق ماينص عليه القانون، إلى جانب تثمين المسار المهني ما سيسمح للأساتذة المتعاقدين من الإدماج.

هذا وأعطى وزير التربية الوطنية، صباح الأحد، إشارة الانطلاق الرسمي لامتحان شهادة البكالوريا من ثانوية علي بوسحابة ببلدية الدرارية (غرب العاصمة).

وقال واجعوط إنه تم اعتماد بروتوكول صحي صارم خلال الامتحانات الرسمية، بالإضافة إلى توفير كل الإمكانيات لإجراء امتحان شهادة البكالوريا في أحسن الظروف.

هذه رسالة جراد لمترشحي البكالوريا..!

وجه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، رسالة إلى التلاميذ المترشحين لشهادة البكالوريا وأوليائهم عشية الامتحان المصيري.

وجاء في تدوينة للوزير الأول، عبر صفحته الرسمية على فايسبوك: “عشية إمتحان شهادة البكالوريا، أود أن أقف مع التلاميذ وأوليائهم، لأشاركهم استعدادهم لهذا اليوم فأقول لهم: أنتم قادرون على إثبات ذواتكم وتخطي هذه المحطة في مساركم”.

وتابع جراد: “أدعو الله أن يوفقكم ويسدد إجاباتكم، أنتم من سَيبنِي جزائر الغد ، الجزائر الجديدة..النجاح حليفكم.. والجامعة في انتظاركم”.