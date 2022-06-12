وزير التربية يكشف عن موعد إعلان نتائج البكالوريا

كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الأحد، أن الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون في الأسبوع الثالث أو بداية الأسبوع الرابع من شهر جويلية.

وأكد بلعابد خلال اعطائه إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا من ولاية أدرار أنه لم يتم قطع الأنترنت بسبب البكالوريا وإنما سيتم قطع السلوكات السيئة على حد تعبيره.

وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير أن مصداقية البكالوريا محفوظة، مشيرا إلى أن السلوكات السيئة المتعلقة بنشر المواضيع قد تراجعت.

من جهة أخرى، أعلن بلعابد عن وجود مستجدات بالنسبة للبرامج والكتاب المدرسي ستعلن في وقتها، مؤكدا أنه ليس هناك تراجع عن الغاء امتحان نهاية التعليم الابتدائي.